Kaza, Çevreyolu Emet Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İ. idaresindeki 16 ALL 295 plakalı otomobil Kütahya istikametine seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Arda C. adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuk yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık Servisi ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KSBÜ ile Güzellik Merkezi arasında iş birliği protokolü

KSBÜ ile Güzellik Merkezi arasında iş birliği protokolü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

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