Trafik ekiplerine kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Mevlüt E., bisikletlinin yolun sağından giderken aniden yaya geçidine döndüğünü, kendisinin de duramayarak bisiklet sürücüsüne çarptığını söyledi. Sürücünün kaza anını soğukkanlı bir şekilde anlatması dikkat çekti.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Çakalderesi istikametine selir halinde olan Mevlüt E.’nin kullandığı 07 LJU 43 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Mustafa A.’nın kullandığı bisiklete çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise soğukkanlılıkla kaza anını polise anlattı.

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