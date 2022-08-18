Kaza, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Metro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatoş Ş. idaresindeki 55 AGT 088 plakalı otomobil bisikleti ile seyir halinde olan Yasin G.’ye (10) çarptı. Kazada yaralanan çocuk ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burhaniye’ de karpuz çiftçinin yüzünü güldürdü

Burhaniye’ de karpuz çiftçinin yüzünü güldürdü

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