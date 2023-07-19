Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde Çarşı Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ., idaresindeki 34 CHA 129 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.E., isimli şahsın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrula bisikletten yere düşen S.E., yaraladı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.