Yörükler Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki Fiat marka otomobil, yolda bulunan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan at yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Trafik, atın ve aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

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