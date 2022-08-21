Antalya’da otomobil ile ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya’da otomobil ile ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (34) idaresindeki 06 DZ 6064 plakalı ambulans ile seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.D. (21), yönetimindeki 07 EPH 01 plakalı otomobili ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek sürüklenirken, otomobil taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu ambulans şoförü H.K, ambulansta hasta yakını olarak bulunan K.K, ve sağlık görevlisi M.S’yi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü B.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.