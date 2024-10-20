Gaziantep’te otomobilin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep’in 75. Yıl Mahallesi 66. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle seyir halinde ilerleyen 8 yaşındaki Doğan Dağ’a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.