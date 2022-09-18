Bilecik’te annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik’te annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi’nde kent merkezine seyir halindeki İsmail A. yönetimindeki 11 AAT 384 plakalı otomobil, Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısında yaya geçinden annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen Asmin K.’ye (5) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada sürücü gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.