Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil yaklaşık 200 metre uzaklıkta durabildi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil yaklaşık 200 metre uzaklıkta durabildi.

Kaza, saat 20.30 sırasında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Hatun Sağlam’a, bulvar üzerinden karşıdan karşıya geçerken Mehmet O.B. idaresindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kadın metrelerce sürüklendi. Otomobil kaza yerinden yaklaşık 200 metre mesafede orta refüjde durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sürücü Mehmet O.B ve yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.