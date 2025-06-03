Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 2 motosiklete aynı anda çarptı. Yaralanan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki motosikletlileri takip eden otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, hareket halindeki 2 motosiklet sürücüsünü yere serdi.

Yaşanan kazada yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, vatandaşlar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.