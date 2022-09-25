Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün öğlen saatlerinde E-96 Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Salihli yönüne seyir halinde olan Cafer A. idaresindeki 35 AFM 77 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Fatma Nur İtik’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Fatma Nur İtik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma Nur İtik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cafer A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.