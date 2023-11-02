Gaziantep’te yolun karşısında geçmek isterken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan otomobil şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki yabancı uyruklu Hadil Zübeydiye’ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan Hadil Zübeydiye, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zübeydiye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Feci kazada ölen Hadil Zübeydiye’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kaza sonrası kaça otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.