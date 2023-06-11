Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hafif şekilde yaralanırken, sürücü otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olay, Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçen A.G.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan A.G. yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ardından ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.