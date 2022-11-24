Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpıp kaçtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpıp kaçtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ekmel Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AZA 274 plakalı motosikletiyle D400 Karayolu’nda Anamur istikametine seyir halinde olan Ali Ö.(53), Ekmel’de bulunan alt geçidi kullanıp, Çobanlar Mahallesi istikametine gittiği sırada plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, Ali Ö.’nün kullandığı motosiklete arkadan çarpıp kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Ali Ö.’yü ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.