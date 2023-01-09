Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Tahir D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, 15.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Kanyon caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen Y. Ö. idaresindeki 53 AB 666 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir D.’ye (63) çarptı. Feci kazada yola savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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