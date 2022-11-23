Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çaptı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Eleysa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çaptı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Eleysa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki 23 T 0498 plakalı otomobil çarptı. Kazada, anne ve kız yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşınki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.