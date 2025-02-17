Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda zehir tacirinin otomobilin bagaj kısmındaki zula kısmına yerleştirdiği uyuşturucu madde, eğitimli narkotik köpeği tarafından bulundu.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Durdurulan araçta bulunan şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden ekipler ardından araçta eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada aracın bagaj kısmındaki zula bölgesinde kutu içerisine gizlenmiş 54 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan İ.H.K., isimli şahıs gözaltına alınırken, şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.