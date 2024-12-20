Eskişehir’de bir otomobilin bagaj kapağı açık bir şekilde yüklediği masalarla trafikte seyretmesi tepki çekti.

Eskişehir çevreyolunda, Ankara istikametine seyreden aracın bagajından dışarı taşan yük dikkat çekerken sürücü trafiği de tehlikeye attı. Katlanmış plastik masa olduğu görülen bagajdaki yüklerin, ince bir iple bağladığı gözlendi. Araç sürücüsü trafiği tehlikeye atarak kilometrelerce ilerledi. Yükün yola düşme ihtimalini umursamadan yoluna devam eden sürücü trafikte diğer sürücülerin tepkisini çekti.