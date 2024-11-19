Bitlis’te jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajında yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Otomobil bagajında gizlenmiş vaziyette 1 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan organizatörlerden Ü.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. İ.H.Y. isimli şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir” denildi.

Kaynak: iha