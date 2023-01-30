Antalya’da yokuş yukarı üst geçitten gitmekte zorlanan patenli 7 gencin, bir otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapması kazaya davetiye çıkardı.

Antalya’da yokuş yukarı üst geçitten gitmekte zorlanan patenli 7 gencin, bir otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapması kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Dumlupınar Bulvarı’nda yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde paten yapan bir grup gencin, yokuş yukarı üst geçitten geçebilmek için seyir halindeki otomobile tutunduğu görüldü. Bu sırada araca tutunamayan bir başka genç ise tutunmak için arkadaşlarına yetişmeye çalıştı. Gençlerin yanlarından geçen diğer araçları dikkate alamaması ise "pes" dedirtti. Yorulan bir gencin ise üst geçidin demirlerine oturarak dinlendiği görüldü.

O anları kayda alan kadın ise sürücüyü, "Arkasından çekil. Fren yapar, çocuğun birisini ezeriz" diyerek uyardı. Sürücü ise, "Adam görmüyor mu ki bunları?" dedi. Gençler daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, 25 Nisan 2022 tarihinde Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi’nde özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışan 3 patenli çocuktan 13 yaşındaki Emin Aydın, otobüsün altında kalarak feci şekilde can vermişti.