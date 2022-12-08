Niğde’de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı.

Niğde’de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı.

Niğde’de Paşakapı caddesinde meydana gelen kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına yansıdı. Ara sokaktan çıkan motosiklet, ana caddede seyir halinde olan otomobile çarpıyor. Kazada motosiklet sürücüsü otomobil altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Görüntüler; sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

İl Emniyet Müdürlüğü yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.