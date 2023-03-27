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Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi Şelale istikametinden şehir merkezine seyir halindeki Mehmet Ali Y.’nin (16) kullandığı 07 BCB 607 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 07 J 74112 plakalı okul servisine arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yahya N. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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