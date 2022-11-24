Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücünün otomobile çarpıp sürüklendiği anlar çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücünün otomobile çarpıp sürüklendiği anlar çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza; Sanayi Sitesi 2009 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çıraklık Eğitim Merkezi istikametine seyir halindeki Kazım Kelten’in kullandığı 07 L 8489 plakalı sağa yanaşmak için direksiyonu kıran otomobile arkadan gelen Enes Balıkçı’nın kullandığı 07 LTP 38 plakalı motosiklet sağ ön kapıdan çarptı. Otomobilin aynasını kırıp yere düşerek sürüklenin motosiklet sünücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların koşarak yanına geldiği motosiklet sürücüsü için için 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilerek yardım istendi. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.