Çorum’da motosikletiyle otomobile çarpan sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Ç. idaresindeki 19 FL 772 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halinde olan Haydar Y. idaresindeki 06 BTY 369 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.