Afyonkarahisar’da motosikletin otomobile çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsünün bir ayağı parçalandı.

Afyonkarahisar’da motosikletin otomobile çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsünün bir ayağı parçalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Kurucaova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. idaresindeki otomobile, yolda dönüş yaptığı esnada R.K.’nın (16) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan R.K. yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada bir ayağı parçalanan R.K.’yı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün metrelerce havaya yükselip ardından yola düştüğü görülüyor.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.