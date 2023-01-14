Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan Tuna Demir’in kullandığı 07 LCG 40 plakalı elektrikli bisiklet 7001 sokaktan Tugayoğlu Caddesine çıkmakta olan Mehmet Baştaş’ın kullandığı 07 JS 949 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etsisiyle elektrikli bisikletin üzerinden savrulan sürücü yaralandı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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