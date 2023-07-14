Antalya’nın Manavgat ilçesinde ATV’nin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, ATV sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Gül’ün kullandığı 07 ARB 256 plakalı otomobille ATV çarpıştı. Kaza sonrası ATV sürücüsü iddiaya göre olay yerinden ayrıldı.

Otomobilde hasar oluşmasına neden olan kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerinden ayrılan ATV sürücüsünün yeniden olay yerine gelmesi ve çarptığı otomobil sürücüsünün masraflarını karşılayacağını beyan etmesi, kaza yapan tarafların kendi aralarında tutanak yapmasının ardından trafik ve jandarma ekipleri olay yerinden ayrıldı.