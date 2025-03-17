Tekirdağ Çorlu’da çarptığı otomobilin sürücüsü tepki gösterince ortalığı birbirine katan sürücünün o anları kameralara yansıdı.

Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde G.Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.G.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası A.G. araçtan inerek G.Y.’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine G.Y., idaresindeki otomobille önce bahçe duvarına ardından da geri manevra ile aynı araca çarptı. Sürücü G.Y. kendisini durdurmak isteyen A.G.’ye çarparak olay yerinden kaçtı. Olay sonrası hafif yaralanan A.G.’nin şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan G.Y., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.