Balıkesir’in Edremit ilçesinde önündeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 FYA 612 plakalı motosikletin sürücüsü A.H.B, Balıkesir - Çanakkale kara yolunun kırsal Kavlaklar Mahallesi kavşağında önündeki M.E. yönetimindeki 16 ATN 230 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazda çarpmanın şiddeti ile motosikletten düşen sürücü A.H.B, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralı motosiklet sürücüsü A.H.B,’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.