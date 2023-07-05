Zonguldak’ın Kozlu ilçesi sahil yolunda otomobilden kaçan papağan sahibine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. İddiaya bir otomobilin içinde bulunan sultan papağanı aracın camından kaçtı. Sahibi papağanı yakalamak için aracı yol kenarına çekti. Vatandaş papağanı yakalamak için araçtan inerek papağının peşinden bir sağa bir sola koştu. Dakikalarca yolda papağanı yakalamak içim uğraşan adam, bir türlü papağanına yaklaşamadı. Sonunda sahibi papağanı yakalayamayacağını anlayınca aracıyla yoldan ayrıldı.