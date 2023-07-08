Zonguldak Merkez’e bağlı 467 evler semtinde meydana gelen araç yangını ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilye göre olay akşam saatlerinde 467 evler semtinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 67 AH 444 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar gelmeye başladı. Araç sürücüsü durumu fark ederek aracını yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.