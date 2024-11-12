Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Alaylar 2 Mahallesi 804 Sokak Siteler Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. park halindeki LPG’li olduğu öğrenilen 06 M 6314 plakalı Opel marka otomobilini çalıştırdı. Bu sırada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden M.Ç. hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmındaki yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.