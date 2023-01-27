Kedinin otomobilin üstüne çıkıp açılır tavandan girme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Antalya’da bir otomobilin açılır tavanından içeri giren kedinin araç sahibiyle olan karşılaşması gülümsetti.

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