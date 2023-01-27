Antalya’da bir otomobilin açılır tavanından içeri giren kedinin araç sahibiyle olan karşılaşması gülümsetti.
Antalya’da bir otomobilin açılır tavanından içeri giren kedinin araç sahibiyle olan karşılaşması gülümsetti.
Olay Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede yaşandı. Gece saatlerinde otomobilin üzerine çıkan kedi, açılabilir tavandandan bulduğu boşluktan içeri girdi. Hasan Önal, sabah işe gitmeden önce otomobilinde büyük sürpriz yaşadı. Aracına bindiği anda kediyle karşılaşan Hasan Önal, araçtan inip arka kapıyı açarak kedinin çıkmasını sağladı.
Kedinin otomobilin üstüne çıkıp açılır tavandan girme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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