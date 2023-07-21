Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu otomobil ile uyuşturucu getirileceği belirlenen 2 şüphelinin bulunduğu araç, jandarma tarafından durduruldu. Durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, metamfetamin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ve bir adet pürmüz ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesi alınan şahısların, ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakıldığı belirtildi.