Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin şüphe üzerine incelemeye aldığı park halindeki araçta 2 adet silah ele geçirildi. İçerisindeki 2 şahıs da gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin şüphe üzerine incelemeye aldığı park halindeki araçta 2 adet silah ele geçirildi. İçerisindeki 2 şahıs da gözaltına alındı.

Devriye ekipler başarılı çalışmalarıyla sahada ağırlığını koymaya devam ediyor. Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiinde kontrollerini sürdüren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro ekipleri, park halindeki bir aracı ve içerisindeki iki şahsı incelemeye aldı. Araç içinde yapılan aramada, 2 adet silah ve 58 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli D.O. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü. Otomobil de güvenlik tedbiri amacıyla çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.