Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde beton direğe çarpan otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde beton direğe çarpan otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

İddiaya göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametinden giden 67 ACB 848 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil parçalanırken, sürücü N.Ç. ise araç içinde sıkışırken, eşi A.Ç. ile arka koltukta bulunan K.Y. yaralandı.

Vatandaşlar araç içinde bulunanlara yardıma koşarken olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından sürücü N.Ç. özel bir hastaneye kaldırılırken, K.Y. ile A.Ç. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazadan dolayı yol trafiğe kapanırken aracın yol kenarına alınması ile trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.