DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, otomobilin motor kaputu altına gizlenmiş bin 70 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile yakalanan sürücüsü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu’nda dinlenme tesisi mevkisinde jandarma trafik ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan yol kontrol faaliyetinde Gaziantep plakalı bir otomobil durduruldu. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramada aracın motor kaputu altına gizlenmiş bin 70 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.