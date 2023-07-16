Çankırı’da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Motor kısmı yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çankırı-Eldivan karayolu Aşağıyanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.