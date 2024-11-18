Çorum’da seyir halindeyken motor kısmı tutuşan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yavruturna Mahallesi Kavukcu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan İbrahim D. idaresindeki 19 AFJ 075 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.