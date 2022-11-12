Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pitbull cinsi köpeği sokağa terk eden şahsa 40 bin 860 lira ceza Pitbull cinsi köpeği sokağa terk eden şahsa 40 bin 860 lira ceza

Olay, Atatürk Mahallesi Kirişçi Sokak’ta meydana geldi. Ferdi Akman’a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.