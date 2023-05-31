Kütahya’da otomobilin yoldan çıkıp şarampoldeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, 64 FA 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampoldeki ağaca çarppı. Kazada 6 kişi kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi belirtilmeyen bir yaralı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavisinin sündüğü öğrenildi.