Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan evdeki yaşlı adam hayatını kaybetti

Alevlere teslim olan evdeki yaşlı adam hayatını kaybetti

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

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