Karaman’da yol kenarında duran otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu 2’si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih G. (25) yönetimindeki 42 BSE 68 plakalı otomobil, dinlenmek amacıyla yol kenarında duran Orhan G. idaresindeki 33 SE 705 plakalı otomobile hızla gelerek arkadan çarptı. Kazada can pazarı yaşanırken, her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan F.G. (65), Zeynep G., D.G. (5) ve B.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 33 SE 705 plakalı otomobilde bulunan anne Zeynep G. ile kızı D.G.’nin (5) sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.