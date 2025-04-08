Bilecik’te seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bir yayanın ayağının üzerinden geçti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi pazar pazarı mevkiinde seyir halindeki Erhan G. idaresindeki 16 JND 33 plakalı otomobili, karşıdan karşıya geçmek isteyen Necdet İ.’nin ayağının üzerinden geçti. Meydana gelen trafik kazasında yaya Necdet İ. (60) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.