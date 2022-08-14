Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal kara yolu eski sigar fabrikası yakınlarında meydana geldi. E.Y (20) idaresindeki 60 AL 804 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaya üst geçidine çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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