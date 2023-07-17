Motor sporlarıyla ilgilenenlerin efsane yarış olarak nitelendirdiği Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Şahintepe Tırmanışı nefesleri kesti. Gemlik Şahintepe radar yolunda düzenlenen yarışlara binlerce otomobil tutkunu akın etti.

Gemlik Belediyesi, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışlara Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel yarışmacılar ve takımlar katıldı. 52 otomobilin mücadele ettiği, yaklaşık 7,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli Şahintepe Tırmanma Yarışı, 15 Temmuz Cumartesi saat 18.00’de Gemlik İskele Meydanı’ndaki seremonik start ile başladı. Yarışın 16 Temmuz Pazar günü ise ilk çıkışı 11.30’da, ikinci çıkışı 13.30’da ve üçüncü çıkışı da 15.30’da gerçekleştirildi. Binlerce kişinin büyük heyecanla takip ettiği yarışlarda dereceye girenlerin ödülleri, Kumla İskele Meydanı’nda takdim edildi. Nefes kesen yarışlar, otomobillerin performanslarıyla göz doldurdu.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışların en dikkat çekici yanlarından biri de kadın sporcular oldu. Beş farklı kategoride düzenlenen yarışların dört kategorisine damga vuran kadınlardan Sevcan Sağıroğlu ve Çiğdem Tümerkan Ford Fiesta R1, Deniz Kübra Ulusoy Fiat Siena, Elif Gizem Filiz Citroen Sako, Nuray Ürkmez Opel Corsa Opc ve Kübra Demirci Keskin Volkswagen Polo aracıyla parkurun tozunu attırdı. Parkurda üç çıkış üzerinden yapılan yarışlarda Kategori 1’de Atış Motorsport takımından Mehmet Göksever birinciliği elde etti. İkinciliği Peugeot 106 aracıyla Ülkü Motorsport Takımı’ndan İbrahim Cabacı, üçüncülüğü ise yine Atış Motorsport Takımı’ndan Sevcan Sağıroğlu kazandı. Kategori 2’de Peugeot 208 ile yarışan GP Garage My Team pilotu Yiğit Yalçın zafere ulaştı. Yalçın’ı Ülkü Motorsport Takımı’ndan Ford Fiesta R2 ile Taner Oruç ikinci ve Atış Motorsport Takımı’ndan Ford Fiesta R2 ile Engin Apaydın üçüncü olarak takip etti. Kategori 3’te GP Atış Motorspor’dan Burak Başlık Peugeot 208 aracıyla kendi kategorisinde en hızlı süreyi elde ederken, yine aynı takımdan Serdar Kaan Yalçın Ford Fiesta St ve Honda Civic Type R ile Murat Soyçopur kürsüyü paylaştı. Kategori 4’de ise Atış Motorspor adına Skoda Fabia R5 ile İsmet Toktaş, 03.57,18’lik süresi ile en hızlı çıkış ödülünün de sahibi oldu. GP Garage My Team Takımı’ndan Mitsubishi Lancer Evo ıx ile Cem Yalın ikinciliğin, Mitsubishi Lancer Evo IX ile Sinan Soylu üçüncülüğün sahibi oldu. Yarışın takımlar birincisi Atış Motorsport olurken, 5. Kategori’de BMW E36 aracıyla Ertekin Tekneci birinci, Ülkü Motorsport Takımı’ndan Bahadır Sevinç Mazda RX 8 ile ikinci, yine aynı takımdan BMW E36’ ile Deniz Dursun üçüncü oldu.

Gemlik Şahintepe’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Atış Motorsport Takım Direktörü Burak Başlık, "Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda en eski parkuru ve en efsane parkurunda olmak gurur veriyor. Çok eski bir tarihten beri tüm otomobil yarışlarının yapıldığı bir parkur olmuştur. Biz de burada yeni kurduğumuz bir takım ile yarışıyoruz. Biz de ilk iki yarıştan sonraki üçüncü yarışta 10 araba ile en kalabalık kadromuzla katıldık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Dünden beri buradayız, servisimizi kurduk, araçlarımızı hazırladık. Bu parkur ve yarışlar sezonun en fazla seyirci alan yarışı olmuştur. Tam bir ralli parkuru, hızlı bölümleri var, inişli bölümleri var, çok dik bölümleri var ve fazlasıyla virajlı bölümleri var. Gerçekten sürüş açısından çok eğlenceli bir parkur, zaten şampiyonada yarışan bütün pilotların en fazla sevdiği parkur Şahintepe’dir. Çok heyecanlıyız, kendi evimizdeyiz, çok iyi hazırlandık. Sezon başından beri zaten iddialı bir takımız, ilk iki yarışı takımlar birinciliği ile kapattık. Bu sefer kendi evimizdeyiz, kendi evimizde de tekrar birinci olmak istiyoruz" diye konuştu.

Şahintepe’nin her zaman için favori etaplardan biri olduğunu belirten Sevcan Sarıyol, "Burayı çok seviyoruz, bakalım elimizden geleni de yapacağız. Sonuç inşallah güzel olur hepimiz için. Parkur zorlu çünkü burada çok karakter var. Her şeyi burada yaşayabiliyoruz. Ben biraz erkek çocuk gibiydim. Arabalara çok düşkündüm. Bunu da keşfettikten sonra bu spora başladım. İlk başladığımda bu kadar kadın yoktu, daha azdı. Biraz başarı ile birlikte arkasından kadınlara örnek olmuş olduk. Şimdi daha çok kadın var, umarım daha çok da olur. Kadınların olduğu her yer gayet güzel oluyor. Bu tamamen erkeğe dayalı spor olarak görülüyor. Burada bizim yaptığımız her hata ‘Kadın değimli’ falan deniliyor. Erkekler yaptığı zaman ‘Kesin mekanik bir arıza vardır’ tarzında bir sonuç doğuyor. Zor ama çok keyifli, zoru başarmaya çalışıyoruz. Ben geçen sene Türkiye şampiyonu olarak bitirdim kendi kategorimde, bu yılın da üçüncü yarışı. Sezonunun ilk iki yarışını birinci olarak bitirdim" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk hedefi ile yola çıktıklarını belirten Engin Apaydın ise "İlk iki yarışta başarı ile takımlar birincisi olarak tamamladık. Hem kendi şehrimiz olması hem yarışın geçmişten gelen değeri ile kazanmayı çok istiyoruz. 55 otomobil, kategorilerde 10’dan fazla araçlar ilginin de bir göstergesi aslında. Parkurumuz Türkiye’deki tırmanma parkurlarının standardında aslında yer yer bozuk zeminler daralan virajlar alışık olduğumuz sevdiğimiz, süratli bir parkur yarışması da izlemesi de heyecan verici" diye konuştu.