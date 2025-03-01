Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.Y. (34) yönetimindeki 35 ARR 857 plakalı otomobil, Narince mevkiinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada askeri personel olduğu öğrenilen sürücü İ.Y. (34), kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan İ.Y., Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.