Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otomobil U dönüşü yaparken motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 35 AYV 66 plakalı otomobil, Ahmet Yusuf S. (18) idaresindeki 20 AEB 252 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Ahmet Yusuf S. savruldu. İlk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan anayol, kaza yapan motosiklet ve aracın kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ahmet Yusuf S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.