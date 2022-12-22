Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobilin tomruk yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobilin tomruk yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Perşembe beldesi kavşağı OSB yolunda meydana geldi. Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan R.Ü. hakimiyetindeki 67 AAT 659 plakalı Mercedes marka otomobil, önünde seyir halinde bulunan H.M. hakimiyetindeki 78 SS 537 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücü R.Ü.’ye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yaralının hurdaya dönen aracı olay yerine çağırılan çekici ile kaldırıldı. Trafiğe kısa süreli kapanan yol jandarmanın çalışmaları sonucu trafik akışı tekrar sağlandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.