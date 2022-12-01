Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Şaban O. (20) yönetimindeki 16 ARJ 871 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda önünde seyir halinde olan sürücü Recep T. yönetimindeki 16 RAA 73 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza otomobilin sürücüsü ile otomobildeki yolcular Onur K. (24) ve Yavuz İ. (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.